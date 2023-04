Após exatos 2 meses, homem que matou ex a facadas no Anache morre no presídio

Jair Paulino da Silva, de 52 anos, morreu na noite desta sexta-feira (28), no Presídio da Gameleira, zona rural de Campo Grande, após dois meses exatos de ter matado a ex-companheira Albynna Freitas Ribas, de 49 anos, no dia 28 de fevereiro no Jardim Anache.

Conforme a ocorrência, o homem teria passado mal, por volta das 17h de ontem, com dores fortes no peito e foi levado para o setor de atendimento médico, o Corpo de Bombeiros foi acionado até o local para realizar os primeiros procedimentos, devido a gravidade, uma viatura mais avançada foi acionada, porém Jair não resitiu.

Ainda de acordo com o boletim, o detendo tinha antecedentes de doença psiquiátrica e diabetes, ele estava sem sinais de violência. O caso foi registrado como morte natural.

Caso

Albynna Freitas Ribas, foi morta à facadas a caminho do trabalho e faria aniversário no dia seguinte do ocorrido, 1º de Março. A vítima de feminicídio não resistiu e morreu na Santa Casa horas depois de ser socorrida.

A mulher estava indo trabalhar quando foi abordada pelo ex-companheiro, o qual desferiu golpes de facas contra ela. Ela já tinha uma medida protetiva contra o criminoso e estava sendo perseguida.

