ApÃ³s fuga de presos, vigilÃ¢ncia Ã© aumentada na PenitenciÃ¡ria de SeguranÃ§a MÃ¡xima

Após a fuga de Douglas Luan Souza Anastácio, de 33 anos, e Naudiney de Arruda Martins, de 32 anos, do Estabelecimento Penal Jair Ferreira De Carvalho, a Penitenciária de Segurança Máxima, localizado no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, aumentou a vigilância para evitar novos casos e aumentar a segurança da unidade penal.

Conforme nota, encaminhada ao JD1, a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), informou que foi ativada mais uma torre da muralha, com policial penal armado 24 horas por dia, com adaptações sendo feitas para que as torres de vigilância não fiquem desguarnecidas.

Além de contar com o sistema de videomonitoramento, inclusive com câmeras do tipo speed dome, com alto poder de resolução e aproximação.

“Importante pontuar que há revezamento no sistema monitoramento por câmeras, o policial penal fica por duas horas, assim como ocorre nas torres”, destacou a Agepen.

Alguns equipamentos de fiscalização estão em funcionamento, como aparelhos de raio-x para vistoria de objetos, body scan, portal detector de metal, modernização do sistema de monitoramento de câmeras e novas centrais de cerca elétrica.

A fuga – na madrugada de segunda-feira (4), quatro internos tentaram fugir jogando uma corda e pulando o muro lateral da penitenciária.

Porém, apenas Douglas e Naudiney conseguiram escapar. Os outros dois presos que foram capturados estão isolados em cela disciplinar e responderão Procedimento Administrativo Disciplinar (Padic).

