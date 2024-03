ApÃ³s fuga, Fernandinho Beira-Mar e mais 22 presos sÃ£o transferidos de MossorÃ³

Sarah Chaves, com informações da Justiça Federal do RN

Fernandinho Beira-Mar, uma das principais lideranças do Comando Vermelho, foi transferido do presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, de onde dois presos da mesma facção fugiram no dia 14 de fevereiro.

A mudança de Beira-Mar e mais 22 presos tanto para Catanduvas, no Paraná e para Campo Grande (MS), além de outras três penitenciárias federais, ocorreu no sábado (2), 18 dias após a unidade registrar a primeira fuga de detentos de uma penitenciária de segurança máxima.

Beira-Mar tinha chegado à Penitenciária de Mossoró neste ano, quando foi transferido de Campo Grande, em 13 de janeiro. Na ocasião, Marcinho VP deixou Mossoró e veio para Campo Grande, numa medida tomada pela Polícia Federal Penal por questão de segurança.

O Brasil reúne cinco presídios federais, administrados pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, do Ministério da Justiça. Os locais com penitenciárias são: Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Porto Velho (RO), Mossoró (RN) e Brasília (DF).

Pelo menos outros dois detentos também foram transferidos de Mossoró para Catanduvas: Railan Silva dos Santos e Selmir da Silva Almeida. Os dois são do Acre e chegaram à Penitenciária de Mossoró junto com Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, que fugiram em 14 de fevereiro.

Apesar da transferência em menos de dois meses após a chegada dele, integrantes do Ministério da Justiça informaram que a mudança é rotineira do Sistema Penitenciário Federal (SPF).

Fuga de Mossoró

A fuga de Deibson Nascimento e Rogério Mendonça da Penitenciária Federal de Mossoró no último dia 14 foi a primeira a ser registrada na história do sistema prisional federal, criado em 2006.

As buscas pelos dois fugitivos permanecem concentradas na área rural e Baraúna, que faz divisa com o Ceará. Os municípios são ligados pela RN-015, onde fica o presídio.

