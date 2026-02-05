Menu
Polícia

Após furto, ladrão de comércio morre ao tentar confrontar militar do Choque na Capital

Ele havia furtado diversas garrafas e latas de refrigerante de um trailer de lanche

05 fevereiro 2026 - 07h10Luiz Vinicius     atualizado em 05/02/2026 às 07h14
Suspeito foi preso em flagrante pelo Batalhão de ChoqueSuspeito foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque   (Divulgação/Batalhão de Choque)

Acir Dias de Oliveira Ribeiro, de 50 anos, morreu ao tentar confrontar um policial militar do Batalhão de Choque, na noite desta quarta-feira, dia 4, na rua Zacarias Mourão, no Jardim Carioca, em Campo Grande. Ele havia acabado de furtar um estabelecimento comercial.

O criminoso, conhecido da polícia pela alcunha de 'Paraná', havia furtado diversas latas e garrafas de refrigerante de um trailer de lanche.

Consta no boletim de ocorrência, que o policial militar estava de folga, quando soube do furto e decidiu visitar a casa da mãe, que ficava próximo ao local do crime cometido pelo ladrão.

Em determinado momento, devido saber as características do criminoso, parou o carro e tentou uma abordagem, se identificando como policial militar. Porém, o ladrão não se intimidou e tentou avançar contra o militar, sacando da cintura um objeto pontiagudo. Uma testemunha que presenciou o fato, acreditou que se tratava de uma faca.

O policial voltou a dar ordens para o criminoso, mas ele desobedeceu e investiu para cima do militar, que devido a agressão, atirou contra ele, provocando a queda do homem. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o ladrão não resistiu e morreu ainda no local.

Com ele foram encontradas diversas bebidas furtadas do trailer. O estabelecimento, inclusive, estava arrombado após a verificação da Polícia Civil e da Polícia Científica.

