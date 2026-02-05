Após furto, ladrão de comércio morre ao tentar confrontar militar do Choque na Capital

Acir Dias de Oliveira Ribeiro, de 50 anos, morreu ao tentar confrontar um policial militar do Batalhão de Choque, na noite desta quarta-feira, dia 4, na rua Zacarias Mourão, no Jardim Carioca, em Campo Grande. Ele havia acabado de furtar um estabelecimento comercial.

O criminoso, conhecido da polícia pela alcunha de 'Paraná', havia furtado diversas latas e garrafas de refrigerante de um trailer de lanche.

Consta no boletim de ocorrência, que o policial militar estava de folga, quando soube do furto e decidiu visitar a casa da mãe, que ficava próximo ao local do crime cometido pelo ladrão.

Em determinado momento, devido saber as características do criminoso, parou o carro e tentou uma abordagem, se identificando como policial militar. Porém, o ladrão não se intimidou e tentou avançar contra o militar, sacando da cintura um objeto pontiagudo. Uma testemunha que presenciou o fato, acreditou que se tratava de uma faca.

O policial voltou a dar ordens para o criminoso, mas ele desobedeceu e investiu para cima do militar, que devido a agressão, atirou contra ele, provocando a queda do homem. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o ladrão não resistiu e morreu ainda no local.

Com ele foram encontradas diversas bebidas furtadas do trailer. O estabelecimento, inclusive, estava arrombado após a verificação da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também