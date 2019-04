Filho manda "zap" dizendo "carro roubado" e desaparece após academia

Saiba Mais Polícia Desaparecimento de jovem ainda é um mistério para a polícia

Uma mãe, de 58 anos, registrou o desaparecimento de Edson de M. R. Filho, 41 anos, após o filho sair de casa para ir a academia e mandar mensagem via WhatsApp dizendo “carro roubado”, em Campo Grande. Ele estava dirigindo um veículo Peugeot 308.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem saiu de casa na quarta-feira (24) às 14h30 para praticar exercícios. Às 15h23 Edson fez uma chamada de voz via WhatsApp com a mãe, que não atendeu. Em seguida ele enviou a mensagem de texto dizendo “carro roubado”.

A mulher só viu a ligação e a mensagem às 16h48, quando retornou para o filho, mas não teve mais contato. Edson é dependente químico e está morando com a mãe para fazer tratamento.

O registro policial foi realizado nesta madrugada de quinta-feira (25), o caso foi registrado como desaparecimento de pessoa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), no Centro.

