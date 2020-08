Após ler mensagem de WhatsApp, mulher se descontrola e ameaça o marido

Uma mulher identificada como Marineide Aparecida, 37 anos, ameaçou o marido de 41 anos na tarde de domingo (16), e quebrou objetos de casa por ciúmes de uma mensagem no WhatsApp do companheiro.

De acordo com a ocorrência, a discussão começou na residência do casal no bairro Vila Nova Campo Grande, quando a autora viu no celular do marido uma mensagem de WhatsApp de uma colega de trabalho dele no sábado (15).

Porém na tarde ontem, Marineide novamente questionou a vítima sobre a mensagem da colega e iniciou uma discussão, então começou a quebrar objetos da casa e jogar outros no chão, quando passou a agredir o marido e o ameaçou com uma faca.

Depois disso, a mulher se trancou no banheiro com a faca, neste momento, o esposo acionou a Guarda Municipal, ligou para o Corpo de Bombeiros e para a Polícia Militar, enquanto tentava forçar a porta para tirar a esposa do banheiro que foi encontrada com sinais de engasgamento.

Logo depois uma guarnição do Corpo de Bombeiros chegou em sua residência, em seguida a Guarda Municipal e a Polícia Militar, e o marido após esperar a chega da irmã da esposa afirmou que irá representar criminalmente em desfavor de Marineide.

