Após levar picadas de abelha, rapaz denuncia agressão de enfermeira em UPA da Capital

Rapaz, de 27 anos, procurou a delegacia na madrugada desta segunda-feira (15), para denunciar uma enfermeira, que teria o agredido durante um atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, em Campo Grande.

Ele teria procurado atendimento médico, após sentir dores e não conseguia fechar uma das mãos em razão das oito picadas de abelha que sofreu durante um retiro, no domingo (14).

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima relatou que recebeu atendimento médico do Corpo de Bombeiros após as picadas e passou uma pomada antialérgica. Porém, após chegar em casa, passou a sentir mais dores e decidiu procurar a unidade de saúde.

Enquanto aguardava atendimento médico na ala amarela da UPA, o rapaz alegou que foi agredido pela enfermeira, que segundo ele, parecia ser coordenadora da ala. Para a polícia, o rapaz explicou que estava tossindo muito e por um momento caiu, onde a profissional de saúde o pegou pelo braço, puxando para que levantasse, dizendo "que era tudo fingimento" por parte do paciente.

O rapaz frisou que o braço ficou lesionado, apresentando marcas e dois sinais vermelhos, seguido de uma mancha arroxeada no local em que foi puxado pela profissional. Ele disse que não se lembra do nome da enfermeira.

A reportagem do JD1 Notícias procurou a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) e o espaço segue aberto para manifestações.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

