Menu
Menu Busca segunda, 15 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Após levar picadas de abelha, rapaz denuncia agressão de enfermeira em UPA da Capital

Profissional teria dito para paciente "que era tudo fingimento"

15 setembro 2025 - 11h39Luiz Vinicius
UPA Universitário, em Campo GrandeUPA Universitário, em Campo Grande   (Divulgação/PMCG)

Rapaz, de 27 anos, procurou a delegacia na madrugada desta segunda-feira (15), para denunciar uma enfermeira, que teria o agredido durante um atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, em Campo Grande.

Ele teria procurado atendimento médico, após sentir dores e não conseguia fechar uma das mãos em razão das oito picadas de abelha que sofreu durante um retiro, no domingo (14).

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima relatou que recebeu atendimento médico do Corpo de Bombeiros após as picadas e passou uma pomada antialérgica. Porém, após chegar em casa, passou a sentir mais dores e decidiu procurar a unidade de saúde.

Enquanto aguardava atendimento médico na ala amarela da UPA, o rapaz alegou que foi agredido pela enfermeira, que segundo ele, parecia ser coordenadora da ala. Para a polícia, o rapaz explicou que estava tossindo muito e por um momento caiu, onde a profissional de saúde o pegou pelo braço, puxando para que levantasse, dizendo "que era tudo fingimento" por parte do paciente.

O rapaz frisou que o braço ficou lesionado, apresentando marcas e dois sinais vermelhos, seguido de uma mancha arroxeada no local em que foi puxado pela profissional. Ele disse que não se lembra do nome da enfermeira.

A reportagem do JD1 Notícias procurou a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) e o espaço segue aberto para manifestações.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

TJMS nega descondenar ex-PM envolvido em esquema de jogos de azar
Justiça
TJMS nega descondenar ex-PM envolvido em esquema de jogos de azar
Luiz deixou o hospital sem receber alta médica
Polícia
Homem que fugiu de hospital é encontrado morto no matagal em Três Lagoas
Bolsonaro
Política
Bolsonaro deixa prisão domiciliar escoltado para fazer exames em hospital
Caso foi registrado na Depac Centro
Polícia
Jovem denuncia instrutor de autoescola por importunação sexual em Campo Grande
Ônix ficou capotado no acidente
Trânsito
Carro cai em córrego e motorista morre levado pela correnteza na Capital
Todo material foi apreendido
Polícia
Homem é preso com quase meia tonelada de cocaína em oficina mecânica
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com lâmina de faca cravada no abdômen ao ser esfaqueada na Capital
Morador de rua foi socorrido
Polícia
Morador de rua é atacado com pedras durante tentativa de roubo em Campo Grande
Brincadeira termina com criança espancada em escola de MS
Polícia
Brincadeira termina com criança espancada em escola de MS
Autor de furtos imobilizado por moradores
Polícia
JD1TV: Moradores capturam homem furtando fios e o amarram com corrente

Mais Lidas

Geovana foi diagnosticada com Leucemia Linfoblástica Linfótica
Cidade
Família faz apelo por doação urgente de sangue O- para menina com leucemia
Autor de furtos imobilizado por moradores
Polícia
JD1TV: Moradores capturam homem furtando fios e o amarram com corrente
Luiz deixou o hospital sem receber alta médica
Polícia
Homem que fugiu de hospital é encontrado morto no matagal em Três Lagoas
Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor
Comportamento
Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor