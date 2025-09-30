Após luta contra fibrose pulmonar, sargento da PM morre em Coxim

O 3º sargento da Polícia Militar de Coxim, Reginaldo Luiz Andrade da Silva, faleceu aos 59 anos durante a manhã desta terça-feira (30). Ele lutava contra fibrose pulmonar, uma doença crônica e sem cura.

Conforme o site Chapadense News, em agosto o policial passou um tempo internado em Campo Grande, contando com a solidariedade de todos para custear o tratamento, já que os amigos e familiares se uniram para comprar um medicamento que custava mais de R$ 20 mil.

O remédio poderia ajudar a retardar a progressão da doença, porém, o sargento não resistiu e faleceu antes de receber a medicação.

Ainda segundo o site, Andrade era bastante conhecido em Coxim, por muito tempo atuou na ROTAI (Rondas Ostensivas e Táticas do Interior), que atualmente é chamada de Força Tática.

Até o momento, não foram divulgadas informações a respeito do velório e do sepultamento do policial.

