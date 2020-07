Após matar a ex, homem envia áudio para irmã, 'reza muito por mim'; ouça

Sarah Chaves, com informações do 94 FM Dourados

Rosemir Fernandes de Souza autor do assassinato da ex esposa, duas crianças, três adultos e ainda efetuou dois tiros no rosto de outra ex-companheira na noite de domingo (12), em Dourados, enviou um aúdio via whats app para a irmã poucos minutos antes de se matar.

De acordo com informações do Dourados Agora, o assassino enviou para a irmã um relato dos crimes que cometeu afirmando que estava com raiva. Confira

"Estou se matando agora. Me arrependo muito do que eu fiz.Me arrependo não. A raiva que eu tô é melhor eu fazer isso. "Só que eu matei criança. Não era pra ter matado. Mas eu queria matar tudos aqueles vagabundos lá. Aí eu dei uns tiros na Sônia.Nao sei se eu acertei. Fui na casa do vagabundo lá, mas eu não achei ele. Agora eu vou se matar aqui dentro da Igreja. Aqui na Joaquim Teixeira Alves. Está cheio de gente aqui mas eu vou entrar lá dentro. Vou se matar lá dentro agora. É... Eu amo vocês tá. Reza muito por mim. Ora muito por mim. Minha moto tá aqui na Rua Joaquim Teixeira Alves. Em frente essa igreja aqui. Perto do condominio onde eu morei... Onde nos morava. Fala para minha mãe que eu não me arrependo do que eu fiz não. Fala pra ela não chorar muito não tá. Um abraço pro ceis tudo aí. Eu fui fraco,"

Ouça o áudio:

