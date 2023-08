Após 'namoro' com aluna de 14 anos, professora é sequestrada e morta pela mãe da menina

A professora Vitória Romana Graça, de 26 anos, foi sequestrada e queimada viva na última semana. Seu corpo foi encontrado no sábado (12), na comunidade Cavalo de Aço, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A suspeita é que ela tenha sido morta por uma ex-aluna e a mãe dela, após se envolver com a menina, de 14 anos.

Conforme o Jornal O Globo, Vitória teve um relacionamento com a adolescente e ajudava a família com cestas básicas, mas havia decidido se afastar devido à pouca idade da menina. Segundo as investigações, mãe e filha, descontentes, atraíram a ex-namorada da adolescente até o cativeiro.

No local, eles teriam feito contato com a mãe da vítima. Ela dizia, com voz de choro, que tinha sido sequestrada, e os criminosos pediam R$ 2 mil. Outras ligações foram feitas, sempre atendidas por um homem ou uma mulher pedindo dinheiro. Uma testemunha também disse que escutou Vitória reclamar de ter que arcar com despesas da dupla suspeita.

Uma adolescente de 14 anos foi apreendida e a mãe dela, Paula, presa, suspeitas sequestrar e depois matar Vitória. Segundo a Polícia Civil do RJ, a dupla ainda acessou a conta bancária dela para fazer uma transferência. Ao tentar fugir, elas acabaram encontradas pelos investigadores.

Ainda sem muita informação de quando a professora foi morta, os investigadores acreditam que a professora estava dentro de uma mala, quando os criminosos atearam fogo nela, por causa de ferragens e tecidos encontrados no local. O nstituto Médico Legal, afirma que a vítima ainda estava viva ao ser queimada e morreu, provavelmente, por respirar fuligem.

Deixe seu Comentário

Leia Também