Após noitada, homem se irrita e bate em garotas de programa na hora de pagar a conta

Homem, de 26 anos, foi preso após ameaçar e bater em garotas de programa dentro de um ‘bar’, na cidade de Sidrolândia. A confusão começou durante o encerramento da conta do autor e de uns amigos, na madrugada desta quarta-feira (30).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar fazia rondas pela região, conhecida por ser um ponto com diversas boates e casas de prostituição. Em frente ao referido bar, os militares avistaram uma caminhonete branca estacionada e ouviram gritos.

Em determinado momento, o autor saiu de dentro do estabelecimento gritando em tom agressivo. Ele segurava nas mãos um objeto semelhante a uma arma de fogo. Diante da situação, a equipe optou por realizar a abordagem.

A dona do bar contou que o jovem estava bebendo junto com um amigo no local a noite toda. Durante o fechamento da conta, houve uma divergência nos valores a ser pagos, momento em que os dois passaram a ficar alterados.

Os homens agrediram garotas de programa no interior da boate, enquanto ameaçavam ‘pipocar’ (atirar) em todas as vítimas.

Na revista pessoal, os militares encontraram um revólver, 53 munições nos bolsos da calça do rapaz e ainda uma ‘trouxinha’ de cocaína. Com seu colega de noitada, nada foi encontrado durante a revista.

O homem acabou sendo preso em flagrante por ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e portar drogas para consumo pessoal.

