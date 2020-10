Após nove dias, carbonizado em acidente na BR-060 é identificado

Sarah Chaves, com informações do Sidrolândia News

Foi identificado como Daryl Jonatan Patrício da Cruz Gama, de 27 anos, que dirigia um veículo gol quando foi atingido por uma caminhonete e morreu carbonizado na BR-060, entre Sidrolândia e Campo Grande que deixou dois veículos em chamas no último dia 5 de outubro.

A confirmação da identidade da vítima foi feita pelo Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF), através de comparação de DNA, depois que a família procurou a delegacia de Sidrolândia para denunciar o desaparecimento de Daryl Jonatan.

Após nove dias, o resultado do exame foi enviado a delegacia, confirmado que Daryl era o motorista carbonizado na colisão.

Conforme a delegada Thais Duarte Miranda, as investigações sobre o acidente continuam. “Ainda aguardamos o laudo da perícia do local pra saber a dinâmica do acidente”, detalhou. No dia da colisão, levantamento pericial feito na rodovia apontou que a caminhonete invadiu a pista contraria e bateu de frente com o carro em que Daryl estava.

Com a violência do impacto, os veículos pegaram fogo quase que instantaneamente. O rapaz ficou preso às ferragens e teve o corpo carbonizado. Já o motorista da caminhonete conseguiu sair a tempo e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o hospital da cidade.

