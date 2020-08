Após pedir prato de comida, homem é agredido

Após pedir um prato de comida, um homem de 34 anos foi agredido com socos e chutes na tarde deste sábado (22), em Três Lagoas. A vítima contou que é alcoólatra e vive em situação de rua.

Segundo informações do JP News, o homem relatou que no início da tarde de hoje resolveu bater palmas em algumas casas em busca de alimento. No entanto, ele foi surpreendido em uma esquina por uma pessoa que começou a chutar e socar a vítima dizendo que se ele fosse visto no bairro de novo "iria levar outra surra".

Após tentar fugir das agressões, a vítima caiu em frente a uma residência pedindo por socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e levou a vítima para a uma Unidade de Pronto Atendimento com escoriações nas costas, costelas e reclamando de dores no abdômen.

No local, os moradores relataram não ter presenciado as agressões e que apenas ouviram os gritos de socorro e ligaram para o Samu e a Polícia Militar. Uma equipe da PM foi até a UPA para colher informações com a vítima, para tentar identificar o autor das agressões e descobrir as reais causas que motivaram a violência contra a vítima.

