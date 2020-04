Após perder filho em acidente, casal tenta executar o responsável

Uma mulher, 44 anos, e um homem, 42 anos, foram presos na noite do último sábado (25) após tentarem executar um jovem de 19 anos, em Ponta Porã, eles consideram o rapaz como responsável pela morte de seu filho em um acidente de moto. Uma outra mulher, 21 anos, foi presa por desacato.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi chamada pelo pai da vítima, ele relatou que um casal havia acabado de tentar matar seu filho. O pai relatou que o jovem estava indo até uma barbearia, junto com alguns amigos, quando uma Saveiro parou ao lado dos jovens, com uma mulher segurando uma arma.

O rapaz conseguiu fugir até sua casa, mas a autora o seguiu até a residência com a arma nas mãos com a intenção de mata-lo. A vítima afirmou que já vinha sofrendo ameaças virtualmente e pessoalmente por parte da família de uma pessoa que morreu após um acidente de trânsito.

Após as denúncias os policiais encontraram os autores do crime, a mulher que usava a arma tentou fugir e entrou no banheiro de um estabelecimento comercial, ela foi encontrada portando um calibre 38, com a numeração raspada.

Ela confessou aos militares que havia perdido seu filho em um acidente em 2019 e o culpado seria o jovem de 19 anos, que ela tentou atar, por isso estava com a arma.

A saveiro utilizada no crime foi encontrada logo após, dentro dela estava o homem que participou da tentativa de assassinato e uma terceira mulher, que começou a xingar os policiais e foi presa por desacato.

Os autores e vitima foram encaminhados até o 1º Distrito Policial juntamente com a arma de fogo e o veículo para as providencias cabíveis.

Deixe seu Comentário

Leia Também