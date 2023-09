Após perseguição com tiros, GCM prende rapaz por agredir e ameaçar esposa no Guanandi

Rapaz, de 28 anos, e a mulher, de 30 anos, foram detidos e encaminhados para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) na noite desta quarta-feira (20), após estarem evadidos do sistema prisional. Porém, a situação também envolveu uma perseguição com a Guarda Civil Metropolitana e até troca de tiros no bairro Guanandi, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a situação começou numa escola municipal, quando o suspeito chegou na unidade querendo buscar os filhos, mas encontrou a avó deles já pronta para buscá-los. Houve uma discussão, onde ele ameaçou de matar a própria esposa e o rapaz acabou sendo colocado para fora pelos funcionários.

A equipe da Guarda Municipal esteve pelo local e avó das crianças disse onde a mãe delas estava escondida, com medo de ser morta. A equipe se deslocou e conversou com a esposa do suspeito, onde ela relatou que teve uma discussão com o marido e acabou agredida com uma cintada, além de conseguir desviar de vários objetos arremessados por ele.

A mulher ainda afirmou que o marido é extremamente agressivo, violento e tinha duas armas, acrescentando que era ameaçada e agredida constantemente. Questionada sobre querer ir para a delegacia denunciar o marido, ela afirmou que estava evadida do sistema prisional. Foi feito uma checagem e os guardas confirmaram que ela estava evadida e recebeu voz de prisão.

Durante as rondas pelo bairro, a equipe da GCM encontrou o possível suspeito em um carro Volkswagen Voyage.

Quando o rapaz viu a viatura, entrou no carro e saiu dirigindo em alta velocidade por várias ruas do bairro Guanandi, entrando na contramão e nem mesmo com voz de abordagem, respeitou a ordem. Em determinado momento, a equipe ouviu um disparo que teria sido por parte do suspeito e reagiu, atirando no pneu dianteiro do veículo.

A Guarda Municipal só conseguiu abordar o rapaz no cruzamento das ruas Alcides Guimaraes Pereira com Paulo Hideo Katayama, quando o pneu dianteiro do veículo estourou. Mesmo abordado, o suspeito se mostrou agitado e não quis colaborar com a equipe e na vistoria no carro, foi encontrado uma faca, mas as armas não e suspeitaram que ele possa ter jogado fora durante a fuga e a perseguição.

Após uma checagem no nome do suspeito, os guardas também obtiveram a informação de que ele estava evadido do sistema prisional, dando voz de prisão para ele.

As duas pessoas, mulher e homem, foram encaminhados para a delegacia, detidos. O carro foi apreendido e encaminhado para o pátio do Detran-MS por estar com licenciamento e o IPVA do ano passado e deste ano vencidos.

Deixe seu Comentário

Leia Também