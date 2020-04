Após perseguição homem é preso com maconha, cocaína e crack

Um homem, 52 anos, foi preso nesta sexta-feira (10), transportando 159kg de drogas entre maconha, cocaína e crack, escondidas dentro da caixa de som de um veículo. A prisão ocorreu na MS-382 em Bonito.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), a abordagem ocorreu durante a operação de controle do fluxo viário sanitário por conta da Pandemia relacionada ao COVID-19.

Uma equipe da PMR visualizou um VW/Gol em alta velocidade na rodovia sentido Bonito x Guia Lopes da Laguna. Imediatamente se iniciou uma perseguição para realizar a abordagem no veículo.

Depois de alguns quilômetros os policiais alcançaram o carro. O motorista se contradizia ao responder as perguntas dos militares, com isso foi realizada uma vistoria por todo o veículo.

Foram encontrados 155 kg de maconha, 2 kg de cocaína e 2 kg de crack escondidos na caixa de som no porta-malas do automóvel, o entorpecente estava dividido em vários tabletes.

O autor informou que buscou as drogas em Ponta Porã para revender em Campo Grande. Ele, juntamente com as drogas e o veículo, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Bonito.

Deixe seu Comentário

Leia Também