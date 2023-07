Após perseguição, mulher é presa com quase 1 tonelada de maconha em carro roubado

Após desobedecer ordem de parada e fugir da polícia, uma jovem de 25 anos foi presa em flagrante na manhã dessa quinta-feira (6), transportando quase uma tonelada de droga em um veículo com placas adulteradas e registro de roubo/furto, na região da BR-163, em Dourados.

Conforme as informações iniciais, uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizava patrulhamento no km 270 da rodovia, próximo ao trevo para Fátima do Sul, quando deram ordem de parada ao veículo Chevrolet Captiva, conduzido por Angélica Aparecida, 25 anos.

A jovem não obedeceu, quando houve perseguição por cerca de 3 km. Após abordagem os policiais visualizaram que a maior parte do interior do veículo estava carregada com tabletes de maconha. Ao ser questionada, a jovem confessou que tinha recebido o veículo carregado próximo a rodoviária de Ponta Porã e que o entregaria em Indápolis, distrito de Dourados.

A PRF constatou que possui registro de Roubo/Furto, do dia 1° de julho, no estado de São Paulo, além de ostentar placa falsa.

Ao todo foram apreendidos 926,40 kg de maconha, R$ 120,00 em dinheiro e um aparelho celular, além do veículo.

Os policiais deram voz de prisão a jovem que foi conduzida para a Depa (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), autuada em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, desobediência e adulteração de sinal identificador de veículo.

