Após perseguição tática, traficante capota carro com 282kg de maconha

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Um jovem de 19 anos, que teve a identidade preservada, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal no domingo (12), após desobedecer a ordem de parada e ser pego com mais de 200kg de substância ilícita, no km 33 da BR-463, em Ponta Porã.

Durante fiscalização de rotina na rodovia, o motorista do Chevrolet, desobedeceu a ordem de parada da PRF, e empreendeu fuga, sendo perseguido pelos agentes.

Os policiais rodoviários federais realizaram o acompanhamento tático ao veículo, que realizava ultrapassagens perigosas, colocando em risco outros usuários da rodovia, quando 2km à frente, o condutor perdeu o controle da direção e saiu da pista, capotando o automóvel.

No carro foram encontrados 282,1 kg de maconha, 900 g de sementes de maconha e 14,3 kg de skunk. O disse que receberia R$ 8.000,00 mil pelo serviço de transporte de Ponta Porã até São José dos Campos (SP).

O veículo, juntamente com a droga apreendida, foi encaminhado para a Polícia Federal em Ponta Porã.

Após o capotamento, o autor foi encaminhado para o Hospital Regional em Ponta Porã, e está sob a guarda da equipe da Força Nacional de Segurança Pública.

