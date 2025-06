Após quase 5 anos foragido, "Magrão" é preso por assassinato de irmãos gêmeos na Capital

Robson Melo de Almeida, de 42 anos, conhecido como “Magrão” ou “Cabelo”, foi preso nesta segunda-feira (9) em Campo Grande. Ele estava foragido e é acusado de matar os irmãos gêmeos Rafael Muler Passos e Alexandre Muler Passos, ambos de 31 anos, em 25 de setembro de 2020.

O crime ocorreu por volta das 23h, na Rua Domingos Giordano, no Conjunto Residencial Mata do Jacinto, região norte da Capital. As vítimas eram de Manaus e estavam morando há pouco tempo em quitinetes na região.

A prisão foi feita por policiais militares da 11ª Companhia Independente (11ª CIPM), após uma denúncia anônima apontar o paradeiro do suspeito. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri.

Segundo denúncia apresentada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), os irmãos teriam sido mortos por vingança, já que integravam organização criminosa rival à do acusado. Ainda conforme o MPMS, “Magrão” teria agido com o apoio de outro homem, identificado apenas como “Japonês”.

Agora, Robson deve ser apresentado à Justiça e deverá ser interrogado em data ainda a ser definida. O processo volta a tramitar e deve seguir para a fase de instrução, com posterior julgamento.

