Após receber 'buzinada', homem desce de carro e quebra janela de ônibus na Tamandaré

Durante a terça-feira (9), o motorista do transporte coletivo procurou a delegacia para relatar um caso envolvendo uma pessoa que quebrou o vidro da janela do ônibus que ele conduzia, na Avenida Tamandaré, no Jardim Seminário, em Campo Grande. Tudo aconteceu por conta de uma 'buzinada'.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista explicou que tentava acessar o ponto de embarque e desembarque da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) pela linha 222 - UCDB/Gen Osório, quando visualizou o motorista do carro, um Volkswagen Gol, parado no ponto.

O motorista do ônibus buzinou a primeira vez para alertar sobre a irregularidade do condutor, que avançou seu veículo um pouco para frente. Porém, não era o suficiente e motorista mais uma vez buzinou, quando o homem que estava no carro desceu do veículo.

O motorista do ônibus tentou justificar que ali era local de embarque e desembarque, mas o suspeito ficou bastante alterado, falando diversas coisas e de repente deu um soco na janela, quebrando o vidro do lado da vítima.

Após o fato, a vítima ligou para o fiscal do terminal, informou a situação e continuou seu turno de trabalho, quando decidiu procurar a delegacia.

O caso foi registrado como dano na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também