Após reclamação, Guarda e Polícia Militar realizam operação no Nova Lima

Com objetivo de acabar com o uso de linhas de pipa com cerol e a prática de manobras perigosas no bairro Nova Lima, a 11ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar), e a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande realizaram operação blitz, na região.

Os moradores do bairro informaram à Polícia Militar que condutores estavam trafegando em direção perigosa pelo bairro aos finais de semana. As manobras ocorrem principalmente no final da rua Zulmira Borba, colocando em risco a vida dos pedestres e dos próprios infratores.

A operação resultou na remoção de oito veículos que apresentavam diversas pendências administrativas. Cerca de 10 carretéis de linha com cerol foram recolhidos

O uso de linhas de pipa com cerol e a prática de manobras perigosas, como definido em lei no artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro, pode acarretar multa de até R$ R$2.934,70.

