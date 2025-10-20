Menu
Polícia

Após recusar pagar corrida, passageiro ameaça motorista de app em Campo Grande

Suspeito disse ao trabalhador que não tinha "meios financeiros" de arcar com o valor

20 outubro 2025 - 13h20Luiz Vinicius     atualizado em 20/10/2025 às 13h24
Motorista de app foi ameaçado mesmo estando certoMotorista de app foi ameaçado mesmo estando certo   (Foto: Eduardo Matysiak)

Motorista de aplicativo, de 26 anos, foi ameaçado e lesado por um passageiro, de 29 anos, que não quis pagar o valor da corrida realizada na manhã desta segunda-feira, dia 20 de outubro, na Vila Popular, em Campo Grande.

Informações que constam no boletim de ocorrência apontam que o suspeito informou ao trabalhador que não realizaria o pagamento, alegando "não possuir meios financeiros".

Assim, o motorista disse que acionaria a Polícia Militar, quando passou a ser ameaçado pelo passageiro, que proferiu frases como "iria atrás dele" e que "ele [motorista] se arrependeria de ter nascido", mencionando ainda que possuía acesso aos dados do motorista pelo aplicativo de corrida.

A equipe da Polícia Militar chegou ao local e tentou abordar o suspeito, que não acatou as ordens de abordagem, precisando ser imobilizado para que pudesse ser algemado, já que oferecia resistência aos policiais.

O passageiro foi conduzido para a delegacia e autuado pelos crimes de ameaça, outras fraudes e resistência.

