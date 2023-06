Após registro em portal, PRF encontra jovem desaparecido duas vezes

Sarah Chaves, com informações da PRF-MS

Um jovem de Nova Andradina que estava cadastrado no sistema Sinal Desaparecidos foi encontrado pela segunda vez pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme informações da Polícia, o jovem que sofre de transtornos mentais foi encontrado na última semana caminhando na BR-267. Após a abordagem, a equipe o identificou como sendo o mesmo rapaz localizado no 11 de junho, também em Nova Andradina.

A família foi informada do paradeiro do jovem e foi até a Unidade Operacional buscá-lo. Nas duas ocorrências, existia um registro de desaparecimento no sistema Sinal Desaparecidos, da PRF.

O sistema Sinal Desaparecidos dispara um alerta para todos os policiais em serviço, num raio de 500 quilômetros, com os dados da pessoa desaparecida. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana e pode ser acessado neste link . Ou através do endereço: https://sicop.prf.gov.br/sicop/sinal/desaparecidos

