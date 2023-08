Morador de rua é preso pela GCM por quebrar porta de vidro do CEM

O morador de rua Daniel Rodrigues de Lima, de 36 anos, foi preso em flagrante pela Guarda Civil Metropolitana no final da noite desta terça-feira (1°), após quebrar o vidro de uma porta do CEM (Centro Especializado Municipal), em Campo Grande, logo ao ser retirado da sala em que dormia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito estava deitado em uma maca no setor de ortopedia, porém não estava recebendo atendimento médico, apenas usando o local para uso próprio.

O guarda municipal que fazia a segurança do local pediu para que ele deixasse a unidade, pois necessitava fechar. Em um primeiro momento, ele resistiu a ordem, mas acabou saindo. Minutos mais tarde, o agente escutou um barulho na porta.

Ao sair, o guarda presenciou o suspeito quebrando a porta de vidro, quando foi necessário detê-lo e pedir apoio de outra equipe para dar sequência a ocorrência. O homem foi encaminhado para a delegacia após a prisão.

Por se tratar de um patrimônio público, a Polícia Civil e a Perícia foram deslocadas e deram continuidade a ocorrência, registrado como dano.

