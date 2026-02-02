Menu
Menu Busca terça, 03 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Após salvar filha de agressões, idoso é morto a tiros pelo genro em Sidrolândia

Suspeito chegou a perseguir a família antes de realizar disparo fatal

02 fevereiro 2026 - 07h10Luiz Vinicius
PM esteve no hospitalPM esteve no hospital   (Noticidade)

Dércio Sanabria, de 67 anos, foi assassinado a tiros durante a noite deste domingo, dia 1º, após defender a filha de agressões do genro, de 47 anos, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

A vítima chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde e ser atendida pela equipe médica, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu na UPA.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a confusão inicial aconteceu em um bar, onde a filha da vítima estava sendo agredida pelo suspeito e ao intervir, o idoso passou a lutar contra o genro.

Ocorre que após a dispersão da confusão, o pai e o filho foram visitar a mulher para saber se ela estava bem e se depararam com o suspeito portando uma arma de fogo em frente a residência. Num primeiro momento, foi efetuado um disparo, que atingiu o carro.

A família decidiu fugir do local em um Volkswagen Gol, mas foi perseguida pelo atirador, que estava em uma motocicleta. Em determinado momento, o suspeito conseguiu se aproximar e atirou novamente, acertando Dércio no peito.

Após o ato, o suspeito fugiu e a vítima foi levada para a unidade de saúde, contudo, não resistiu e morreu. Até o momento, o homem não foi localizado.

O caso foi registrado como homicídio simples.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Polícia
Homem é preso por extorquir mãe e ameaçar avó de 103 anos
Jovem é preso por bater na namorada de 17 anos em Rio Verde
Polícia
Jovem é preso por bater na namorada de 17 anos em Rio Verde
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem é agredido e perde carro da mãe após encontro com desconhecido em MS
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é encontrado morto em banco traseiro de carro em Campo Grande
O caso aconteceu na manhã desta terça-feira
Polícia
Homem morre eletrocutado ao ligar bomba d'água as margens do Rio Miranda
Carga irregular de mounjaro, perfumes e eletrônicos é apreendida em rodovia de Dourados
Polícia
Carga irregular de mounjaro, perfumes e eletrônicos é apreendida em rodovia de Dourados
Morte aconteceu em uma conveniência
Polícia
VÍDEO: Câmera flagra discussão e tiros que mataram homem em Rio Brilhante
Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo
Polícia
Criança procura delegacia, denuncia agressões e mãe é presa em Ribas do Rio Pardo
Quantia apreendida na casa de um dos suspeitos
Polícia
Acusados de aplicar golpe de R$ 5 milhões em empresa da Capital são alvos de operação
Operação acontece em Campo Grande
Polícia
PF tenta coibir comercialização ilegal de remédios para emagrecimento na Capital

Mais Lidas

Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Hélio estava escondido com forte armamento e era acusado de vários crimes
Polícia
Chefão de facção catarinense, 'GG' é preso escondido em 'bunker blindado' em Ponta Porã
Unidade de Pronto Atendimento da Moreninha
Polícia
Rapaz sofre tentativa de homicídio e opta por não passar detalhes a PM na Moreninha
Moradia popular
Cidade
EMHA convoca suplentes para 30 apartamentos no Jardim Antártica