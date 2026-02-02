Após salvar filha de agressões, idoso é morto a tiros pelo genro em Sidrolândia

Dércio Sanabria, de 67 anos, foi assassinado a tiros durante a noite deste domingo, dia 1º, após defender a filha de agressões do genro, de 47 anos, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

A vítima chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde e ser atendida pela equipe médica, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu na UPA.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a confusão inicial aconteceu em um bar, onde a filha da vítima estava sendo agredida pelo suspeito e ao intervir, o idoso passou a lutar contra o genro.

Ocorre que após a dispersão da confusão, o pai e o filho foram visitar a mulher para saber se ela estava bem e se depararam com o suspeito portando uma arma de fogo em frente a residência. Num primeiro momento, foi efetuado um disparo, que atingiu o carro.

A família decidiu fugir do local em um Volkswagen Gol, mas foi perseguida pelo atirador, que estava em uma motocicleta. Em determinado momento, o suspeito conseguiu se aproximar e atirou novamente, acertando Dércio no peito.

Após o ato, o suspeito fugiu e a vítima foi levada para a unidade de saúde, contudo, não resistiu e morreu. Até o momento, o homem não foi localizado.

O caso foi registrado como homicídio simples.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também