Após se envolver em acidente, Porsche de Campo Grande é abandonado em SP

Após se envolver em acidente de trânsito na Rodovia Chateaubriand (SP-425), em Presidente Prudente na madrugada desse domingo (29), um Porsche Boxster com placas de Campo Grande foi abandonado no Km 461.

Avaliado em quase meio milhão de reais, o veículo foi deixado no local e o motorista ainda não foi localizado. Segundo a PMR (Polícia Militar Rodoviária), o Porsche possivelmente transitava no sentido Pirapozinho a Presidente Prudente, quando se envolveu no acidente.

O automóvel foi removido ao pátio de apreensões conveniado ao Departamento de Estradas de Rodagens (DER).

