Após seis boletins contra ex-marido, mulher é morta com tiro na cabeça

Priscilla Porangaba, com informações do O Pantaneiro

Ariadini Molina, de 26 anos, morta com um tiro na cabeça, nessa sexta-feira (3) em Aquidauana já havia registrado seis boletins de ocorrência contra o ex-marido e assassino, Reinaldo Dei Carpes, de 39 anos, que está foragido.

Segundo informações do O Pantaneiro, os registros eram de um relacionamento abusivo de 6 anos, com violência e ameaças, segundo a delegada, responsável pelo caso, Joilce Silveira Ramos, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Aquidauana.

As informações iniciais eram de que o crime teria ocorrido na casa da vítima, no entanto, conforme a delegada, Ariadini foi morta na casa de uma amiga que fica na Rua Luiz Pinto, no Bairro Nova Aquidauana.

Ainda segundo a delegada ao site, os boletins foram registrados desde de 2017, mas em todas as ocasiões Ariadini retirou as queixas.

Em janeiro os dois terminaram e o homem foi trabalhar em uma fazenda no Pantanal após descobrir que estava sendo procurado por um homicídio.

À distância, Reinaldo continuou ameaçando a ex-mulher através de mensagens pelo celular. A mulher, inclusive, teria recebido fotos de armas enviadas pelo criminoso.

No último boletim por ameaça registrado no dia 12 de março, Ariadini conseguiu uma nova medida protetiva.

Ariadini tinha quatro filhas, duas delas com o acusado. A vítima estava passando por dificuldades financeiras e sequer tinha o que de dar de comer para a família.

Deixe seu Comentário

Leia Também