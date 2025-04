Após semanas de busca, homem que agrediu e incendiou a casa da ex é preso na Capital

Denis Ventura da Silva de 34 anos, que estava foragido da Justiça por roubo e tráfico, e era procurado por equipes da Polícia Militar e Civil depois de agredir a esposa e incendiar a casa dela no último dia 29 de março na região do Willian Maksoud, foi preso na quinta-feira (10) em Campo Grande.

Conforme informações, antes de vir para Campo Grande, Denis estava preso na Argentina, onde teria cometido furtos em farmácias e era conhecido do tráfico.



No último dia 29 de março, ele e a mulher de 24 anos, discutiram, ocasião em que ele passou a agredi-la com socos e chutes e a ameaçou com um isqueiro e um aerossol. A mulher gritou pedindo ajuda e ele fugiu de motocicleta.

Pouco depois a vítima saiu de casa com um primo e quando voltou viu o lar já em chamas. Segundo informações colhidas pelo Corpo de Bombeiros, o incêndio foi criminoso, causado por uma válvula do botijão de gás.



A mulher teve todos os pertences destruídos e foi atendida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Campo Grande. O autor, agora preso, responderá pelos crimes.

