Após ser atropelado e ter fratura exposta, homem morre na Santa Casa

Homem, de 47 anos, que não teve a identificação divulgada, morreu na noite deste domingo (13) na Santa Casa de Campo Grande. Ele deu entrada com sinais de atropelamento e fratura exposta na perna direita.

Ele foi socorrido na última quinta-feira (10) e desde então ficou internado. Conforme consta no boletim de ocorrência, no dia 11, o paciente recebeu tratamento cirúrgico da lesão.

Porém, durante o domingo, a vítima apresentou dispneia e desconforto torácico na enfermaria, com possível tromboembolismo pulmonar. Ele foi transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onde teve insuficiência respiratória e parada cardíaca.

A equipe médica realizou manobras de reanimação, contudo, não houve sucesso na reversão do quadro e o óbito foi constatado às 19h15. A Santa Casa solicitou o exame necroscópico.

Na delegacia, um representante do hospital apresentou a requisição e informou aos policiais que nenhum familiar esteve presente no hospital. Foi verificado no sistema policial uma possível ocorrência, no entanto, nada foi localizado.

Assim, o caso foi registrado como morte por causa indeterminada.

