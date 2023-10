Após ser chamado de 'noiado', jovem é esfaqueado pelo cunhado no Jardim Inapolis

Jovem, de 19 anos, foi esfaqueado na noite deste domingo (8) pelo próprio cunhado, pouco depois de ser chamado de 'noiado' em uma rua do Jardim Inapolis, em Campo Grande. Um vizinho teria prestado socorro e o deixou recebendo atendimento médico no UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava com um ferimento na região do abdômen, pouco acima do umbigo, mas que não gerou corte profundo ou atingiu algum órgão.

A Polícia Militar foi acionada para comparecer na unidade de saúde e conversou com o jovem, que segundo ele, estava passando na frente da casa do cunhado, quando teria sido chamado de 'noiado'.

Ele continuou andando e não percebeu a aproximação do suspeito, que desferiu a facada e logo então fugiu. A vítima chegou a andar por mais alguns metros e caiu em frente a uma residência.

O jovem segue em observação médica, mas seu estado de saúde era consciente e orientado, conforme o registro policial.

O caso foi registrado como lesão corporal na delegacia de plantão.

Deixe seu Comentário

Leia Também