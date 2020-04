Após ser espancada e mantida em cárcere pelo marido, mulher foge por buraco em parede

Marineia Riquelme Romeiro, de 26 anos, cavou um buraco na parede para conseguir fugir com os filhos e pedir ajuda na casa da irmã após ser espancada e mantida em cárcere pelo marido Anderson de Oliveira Nundes, de 25 anos, na Aldeia Cerrito, em Eldorado, nessa quinta-feira (1º).

Segundo informações do boletim de ocorrência, Marineia contou aos policiais que por volta das 11h, estava em casa com os dois filhos menores de idade, quando o marido chegou bêbado e começou a agredi-lá.

De acordo com Marineia, ela foi espancada a socos e pauladas. Após as agressões, ela foi trancada pelo marido dentro da casa com os dois filhos e conseguiu cavar um buraco na parede, feita de madeira de coqueiros, e conseguiu fugir para a casa da irmã.

Marineia estava machucada, a mulher precisou de atendimento médico. Em depoimento, ela disse que não é a primeira vez que ela é agredida pelo marido. Anderson ainda não foi localizado.

O caso foi registrado como violência doméstica, sequestro e cárcere privado.

