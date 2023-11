Espancado por trio, homem pede ajuda para 'vizinha' no Tijuca

Um homem, de 35 anos, foi espancado severamente por três pessoas durante a tarde desta quinta-feira (2) na região do Jardim Tijuca, em Campo Grande. Ele foi socorrido após pedir ajuda para uma vizinha na rua Anita Laterza.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava caminhando tranquilamente pelo local, quando foi abordado pelos indivíduos que começaram o agredir com pedaços de pau, mas ele não sabia por qual motivo.

Após ser espancado, ele conseguiu correr dos suspeitos, mas caiu em frente a uma residência de uma moradora, que solicitou a presença da polícia e do Corpo de Bombeiros.

Para a Polícia Militar, o homem afirmou ser usuário de drogas, mas que não conhece os suspeitos. Ainda no registro, os militares informaram que encontraram a vítima com várias lesões no braço direito, corte profundo no pulso, grande luxação na cabeça e ferimentos nas duas pernas.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros, mas não corre risco de morte. Ele passaria por alguns exames antes de ser liberado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

