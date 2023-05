Após ser incomodado, morador golpeia homem com foice no Universitário

Um homem, que não teve a idade revelada, foi golpeado com uma foice em sua cabeça por um morador, que não foi identificado, da rua Augusto dos Anjos, no bairro Universitário, no final da tarde desta quinta-feira (4), em Campo Grande.

O suspeito, que permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar, explicou que a vítima sempre incomodava e o ameaçava, e fazia isso com outros moradores.

Bastante incomodado com a situação e vendo o homem com um pedaço de pau, o morador se armou com uma foice e golpeou a vítima na cabeça, que perdeu bastante sangue na rua.

O morador chegou a receber um golpe no peito como revide da vítima, mas recusou atendimento médico.

A vítima foi atendida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa. Já o morador, foi detido e levado para a delegacia pela Polícia Militar.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

