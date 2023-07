Após ser sequestrada, mulher foi torturada e morta com seis facadas na fronteira

Fany Carolina Chávez, de 36 anos, sequestrada na noite desta segunda-feira (24) e encontrada morta na manhã desta terça-feira (25) em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, foi torturada e golpeada com facadas ao menos seis vezes por criminosos.

A mulher foi apontada como dona da boca de fumo onde a criança Luz Maida, encontrada morta e com sinais de abuso sexual em abril deste ano, foi trocada pela própria mãe por pedras de crack e 100 mil guaranis.

Conforme o site Ponta Porã News, ela havia sido sequestrada por homens encapuzados em sua residência e colocada à força em uma caminhonete. Fany estava com ferimentos na cabeça e no rosto.

A Polícia Nacional segue investigando o caso. Ainda segundo as informações da corporação, a mulher tentou se esconder antes de ser levada, mas foi detida e arrastada pelos cabelos, sendo colocada no carro.

Testemunhas apontavam que os três homens que pegaram a mulher conversam em português, supondo que os suspeitos sejam de nacionalidade brasileira.

