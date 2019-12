Após servir águar a suspeito, homem leva paulada no rosto e é furtado

Felipe Ibanez, de 58 anos, foi furtado após um homem pedir água para beber e desmaiar ele com uma paulada no rosto no Jardim Água Boa, em Dourados. O caso aconteceu no domingo (8), mas foi registrado nessa terça-feira (10)

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava em frente a casa dele quando o suspeito, com sotaque estrangeiro se aproximou e pediu um copo com água. Após servir o rapaz, Felipe se virou e foi atingido com uma paulada no rosto.

Ainda de acordo com o registro policial, ele disse ter desmaiado e quando retomou a consciência percebeu que o aparelho de telefone celular, bicicleta, boné, camiseta e R$ 350, haviam sido levados.

O caso foi registrado com roubo qualificado, se da violência resulta lesão corporal grave na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) em Dourados.

