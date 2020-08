Após “show” durante abordagem, igreja volta a realizar cultos com aglomeração

A igreja que foi palco de um verdadeiro “show” na última quinta-feira (30), onde um pastor se recusou a fechar o local que infringia decretos municipais de toque de recolher, voltou a ser notificado nesta sexta-feira (31), por continuar realizando cultos.

O pastor ficou conhecido após protagonizar alguns vídeos, filmados por leitores, onde ele se recusava a fechar sua igreja e encerrar seu culto, mesmo descumprindo decretos municipais em combate a disseminação do coronavírus.

Nos vídeos, que podem ser assistidos clicando aqui, o pastor desacatou um promotor, se recusou a acatar suas ordens e ainda gritou que “o covid não existe”.

A força-tarefa do toque de recolher votou na mesma igreja na noite de ontem (31) e flagrou um novo culto sendo realizado, com um menor número de pessoas, cerca de 30, de acordo com a Guarda Civil Metropolitana.

As portas frontais da igreja estavam lacradas, então as pessoas usaram uma entrada lateral. Segundo a guarda, o líder afirmou acreditar que o lacre só impedia a entrada pela porta da frente, mas que era permitido o uso das portas laterais.

Os agentes presentes no local encerraram o culto e lacraram a porta lateral, o pastor foi orientado que, em caso de novos cultos descumprindo o decreto que impede aglomerações, ele será enviado à delegacia.

