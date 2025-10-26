Após 'showzinho' contra PMs, homem oferece R$ 10 mil para evitar prisão na Capital

Durante o atendimento de uma ocorrência de suposta violência doméstica, um homem, de 42 anos, foi preso em flagrante pelo crime de corrupção ativa ao oferecer R$ 10 mil para dois policiais não efetuaram a detenção e o encaminhamento dele para a delegacia.

O caso aconteceu no Jardim Indianápolis, em Campo Grande, neste sábado, dia 25. Ele ainda foi autuado pelos crimes de ameaça, resistência e desacato contra os dois militares, de 29 e 36 anos.

Segundo consta no boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram no local, o homem trancou o portão e passou a ser agressivo contra os militares, desferindo xingamentos e realizando ameaças de morte, após dizer ser uma pessoa "muito influente".

Ao ser detido e colocado no compartimento de preso da viatura, o homem passou a subornar os policiais e chegou a oferecer R$ 10 mil para que fosse liberado, configurando flagrante de corrupção ativa.

Ele foi conduzido para a delegacia e autuado pelos crimes cometidos.

