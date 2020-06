Após sobreviver a infarto, homem morre ao cair de telhado

Fernando Canhete, 51 anos, morreu neste domingo (31) ao sofrer uma queda de 4 metros de altura, ele estava no telhado da casa da mãe, no bairro São Francisco em Campo Grande.

Segundo o filho da vítima, Fernando estava realizando alguns reparos do telhado da residência, momento em que se desequilibrou e caiu batendo com o lado esquerdo da cabeça no chão.

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu. O filho de Fernando relatou que o pai era hipertenso e fazia tratamento por problemas cardíacos, inclusive, havia saído do hospital há um mês após ter ficado 10 dias internado por conta de um infarto.

