Após "sumir" por quatro dias, jovem diz que está na praia

Lincoln da Costa Wolff, 25 anos, que estava supostamente desaparecido há quatro dias, entrou em contato com a família nesta sexta-feira (4), na parte da manhã. Ele está em uma praia de Santos, cidade localizada no litoral paulista.

De acordo com a mãe do jovem, Marcia Costa, 45 anos, a família se preocupou, depois que o rapaz saiu de Campo Grande, chegou à capital paulista no dia 30 de dezembro, e não entrou mais em contato. “Como, ele nunca fez isso, ficamos muito preocupados, mas agora peço que divulguem que ele entrou em contato e está bem”, disse Márcia.

Ela contou ao JD1 Notícias , que Lincoln, viajou, mas acabou ficando sem o aparelho celular e hoje pela manhã foi até uma Lan House para comunicar a família. Ao chegar ao local, o jovem que estava curtindo o litoral, até levou um susto devido às postagens e repercussão sobre o tal “desaparecimento”.

Lincoln fez uma publicação em seu perfil da rede social Facebook, desmentindo o desaparecimento. A mãe, disse que em breve o filho retorna a Campo Grande e agradeceu a todos pela ajuda, apesar de tudo não ter passada de um mal entendido.

