Após tarde de bebedeira, homem é esfaqueado pela mulher

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Welton Vicente de Oliveira, 21 anos, foi esfaqueado pela mulher após tarde de bebedeira às 17h desse domingo (27), na Vila Nova Esperança.

Segundo informações do Dourados News, eles estavam reunidos com familiares, quando acabaram discutindo e a mulher pegou uma faca e o feriu na perna e no tórax. Ele foi socorrido por parentes e legado até o Hospital da Vida.

O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

