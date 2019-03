Após tentar invadir casa, indígena é morto a golpes de facão

Saiba Mais Polícia Vídeo - Homem tem língua e dedos decepados a golpes de facão

Roseio Ramires, 21 anos, foi assassinado a golpes de facão na madrugada deste sábado (16). Samuel Martins Vargas, 31 anos, foi identificado como o suspeito pelo assassinato e está preso. Ambos moram na Aldeia Bororó, onde ocorreu o homicídio.

Conforme o Dourados News, a vítima fatal foi encontrada morta em frente à residência do suspeito e teria sido golpeada na altura do tórax e na cabeça, ele ainda estava com ferimentos no rosto.

Samuel alega que estava na casa dele quando Roseio e outro homem teriam tentado invadir o local. Ele afirma que “partiu para cima” da dupla com o facão. Na versão dele, um dos homens conseguiu fugir e houve luta corporal com Roseio, que tentou correr, mas caiu morto poucos metros depois.

O suspeito deixou o local e minutos depois populares encontraram o corpo e chamaram as lideranças indígenas.

A polícia foi acionada e encontrou Samuel que já havia confessado o crime aos líderes. Ele explicou que matou o rival devido a tentativa de invasão à residência.

Samuel foi levado para 1° Delegacia de Distrito Policial.

