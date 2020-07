Após tentar matar companheiro, homem é preso pedindo ajuda em hospital onde vítima estava

Após tentar matar companheiro com golpes de facão, Rafael Lima, 27 anos foi preso ao procurar ajuda médica no mesmo hospital em que a vítima estava sendo atendida. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (30), em Chapadão do Sul.

De acordo com o site “Correio News”, a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares foram acionados por conta de uma tentativa de homicídio, ocorrido no bairro Esplanada.

Chegando ao local, os agentes encontraram a vítima, 37anos, com cortes profundos nos braços, pescoço e cabeça. Ele disse ao policial que havia sido agredido, com golpes de facão, por ser companheiro durante uma discussão.

A vítima foi levada ao pronto socorro em estado grave por conta da perda de sangue proveniente dos golpes sofridos, ele foi atendida e passou por procedimento cirúrgico.

No mesmo hospital onde a vítima passava por cirurgia, os policiais encontraram Rafael pedindo atendimento médico por ter sofrido um corte no dedo com as roupas sujas de sangue.

Desconfiados da situação os policiais questionaram a origem do corte do sangue me suas roupas, ouvindo respostas contraditórias de Rafael, que acabou confessando o crime momentos depois.

Ele levou os agentes até o local onde estava o facão utilizado no crime e depois foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul onde permanecerá preso a disposição do Poder Judiciário.

