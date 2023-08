Após tentar suicídio, esposa de Garon Maia morre na Santa Casa

Apesar de todos os esforços feitos pelas equipes médicas da Santa Casa, Ana Paula Pridonik, de 27 anos, morreu nesta terça-feira (1°). Ela tentou suicídio durante a hora do almoço, três dias após perder o marido Garon Maia Filho e o enteado Francisco Veronezi Maia, de apenas 11 anos, em uma queda de avião durante a noite de sábado (29).

Conforme o já divulgado pelo JD1 Notícias, ela vivia o luto após enterrar o marido e o enteado quando atentou contra a própria vida. Na hora do almoço de hoje, Ana Paula estava acompanhada da mãe e dois amigos na casa em que morava com Garon, logo após o sepultamento do pecuarista. Em determinado momento, a jovem foi para o quarto da residência e efetuou o disparo.

Ana Paula foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros, sendo levada para a Santa Casa. No entanto, acabou não resistindo às complicações dos danos causados pela arma, morrendo no hospital, conforme o delegado responsável pelo caso Felipe de Oliveira Paiva.

Informações apuradas pelo JD1 apontam que momentos depois de dar entrada na unidade, os familiares da jovem estavam fazendo as tratativas com a equipe de acolhimento da unidade hospitalar, responsáveis por trabalhar com casos críticos.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.



