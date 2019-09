Após tentativa de assalto, professor fica gravemente ferido

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

O professor Luciano Soares, de 30 anos, ficou gravemente ferido após ser assaltado na madrugada deste sábado (14) em Nova Alvorada do Sul.

A vítima teve o carro levado por criminosos e as agressões sofridas deixaram seu rosto desfigurado.

Conforme o Nova Alvorada News, a vítima acabou abordada em seu veículo por duas pessoas no bairro Maria de Lourdes. Um dos suspeitos portava arma de fogo.

No momento do fato, ainda conforme o site, o professor teria se negado a entregar as chaves do veículo e foi brutalmente agredido no rosto, nuca e cabeça com diversas coronhadas por um dos criminosos. Após conseguir fugir, o professor conseguiu chegar até a secretaria de educação que fica próximo ao local e pedir ajuda a um vigia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros atendimentos, posteriormente foi encaminhado com gravidade ao hospital municipal e em seguida transferido à Capital. O caso é investigado.

