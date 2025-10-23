Após tentativa de golpe, Tribunal de Contas avisa que não solicita dados bancários

Após uma tentativa de golpe pedindo dinheiro e dados pessoais utilizando o nome do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), ser registrada na Polícia Civil, a instituição emitiu um alerta sobre mensagens ou ligações telefônicas em seu nome.

"O TCE-MS não solicita dados sensíveis, bancários ou de qualquer outra natureza estranha às ações de controle externo, por meio de aplicativos de mensagens, ligações telefônicas ou qualquer outro instrumento de comunicação".

O órgão também disponibiliza canal de comunicação como a Ouvidoria pelo telefone 0800-6472216, no horário do expediente de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, ou pelo e-mail: [email protected]

