Polícia

Após tentativa de golpe, Tribunal de Contas avisa que não solicita dados bancários

O órgão também disponibiliza canal de comunicação para tirar dúvidas

23 outubro 2025 - 13h13Sarah Chaves
Foto: TCE-MSFoto: TCE-MS  

Após uma tentativa de golpe pedindo dinheiro e dados pessoais utilizando o nome do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), ser registrada na Polícia Civil, a instituição emitiu um alerta sobre mensagens ou ligações telefônicas em seu nome.

"O TCE-MS não solicita dados sensíveis, bancários ou de qualquer outra natureza estranha às ações de controle externo, por meio de aplicativos de mensagens, ligações telefônicas ou qualquer outro instrumento de comunicação". 

O órgão também disponibiliza canal de comunicação como a Ouvidoria pelo telefone 0800-6472216, no horário do expediente de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, ou pelo e-mail: [email protected] 

