Após ter as redes sociais invadidas, jovem tem 'nudes' vazados na Capital

Uma jovem, de 22 anos, teve fotos e vídeos íntimos vazados durante a madrugada de quarta-feira (10), no bairro Jardim Joquei Club, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, um desconhecido conseguiu invadir a página de Facebook da vítima e desta forma acessar seu email. Após isso, o autor exportou todos os contatos, fotos e vídeos que estavam no aplicativo, encaminhando os arquivos mais íntimos da jovem para todos de sua agenda.

Uma dessas pessoas que recebeu, também de 22 anos, baixou todas as mídias criando um grupo, em uma terceira rede social, para reenviar. Assim que percebeu o que estava acontecendo, ela entrou em contato com as empresas responsáveis pelos aplicativos.

O caso foi registrado na 3° Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, como invasão de dispositivo informático e divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia.

