Após ter casa roubada, amiga de doleiro chama PM e é presa

Rauster Campitelli, com informações do R7

A doleira Patrícia Matalon - denunciada na Operação Câmbio Desligo por lavagem de dinheiro - ficou 4 horas em poder de assaltantes que invadiram a mansão da família, na Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, e levaram dinheiro e joias. Patrícia chamou a polícia, porém, como havia um mandado de prisão contra ela expedido pela 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, acabou sendo presa.

Na investigação da Lava Jato, ela é apontada como uma das parceiras do "doleiro dos doleiros", Dario Messer, preso esta semana em um apartamento de luxo nos Jardins, em São Paulo, depois de permanecer foragido por pouco mais de um ano.

O assalto na casa de Patrícia aconteceu no dia 25 de julho. Depois que os assaltantes deixaram o local com os pertences, a Polícia Militar foi acionada. Os policiais pediram a identificação dos moradores da casa e se depararam com a informação de que ela estava foragida da justiça.

A doleira negou, disse que estava beneficiada por um Habeas Corpus, mas foi levada ao 14º Distrito Policial. Por e-mail, o delegado de plantão recebeu a informação da 7ª Vara Criminal Federal, do Rio de Janeiro, que ela deveria ser presa. Ela foi levada para a carceragem da Polícia Federal, na Lapa.

Patrícia Matalon é de uma família tradicional que atua no mercado de câmbio paralelo desde a década de 1990, em São Paulo. Familiares da doleira já foram investigados em casos conhecidos, como as operações Sathiagraha, em 2008, além da do Banestado, em 2003.

Patrícia teve a prisão inicialmente decretada pela Justiça em junho de 2018. Ela chegou a ficar foragida, mas, mesmo sem ser detida, conseguiu um Habeas Corpus, no dia 24 de dezembro.

Porém para não ficar presa, ela deveria apresentar à Justiça um bem de R$ 10 milhões como garantia para o pagamento de multa em possível condenação.

A defesa garante que, desde o início do processo, Patrícia disponibilizou um apartamento, mas a Justiça não avaliou o imóvel. Por isso o juiz federal Marcelo Bretas, da Justiça Federal do Rio de Janeiro, decretou a prisão da acusada. Então, ela passou a ser considerada foragida.

A doleira passou pouco mais de 24 horas atrás das grades. Na manhã do dia seguinte, a Justiça aceitou como garantia um apartamento da família, no Jardim América, avaliado quase R$ 14 milhões.

Para o advogado Augusto de Arruda Botelho, a revogação do habeas corpus foi apenas um erro. "Uma interpretação equivocada do juiz de primeira instância fez com que minha cliente ficasse presa por mais de 24 horas na sede da Polícia Federal em São Paulo. Esse erro coroou o trabalho que já havia pedido desnecessariamente a prisão de minha cliente desde o início do processo", afirmou.

Após esse vai-e-vem, Patrícia está em liberdade e aguarda o julgamento em casa.

