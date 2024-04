Após tiro no arredor da Máxima, suspeito tenta arremessar objetos e foge da polícia

Suspeito de tentar arremessar objetos para dentro do Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, a Máxima, no Jardim Noroeste, em Campo Grande, conseguiu fugir da polícia penal na noite deste domingo (7). Antes da fuga, denúncias apontavam que haviam sido realizados disparos de arma de fogo nos arredores do presídio.

Segundo consta no boletim de ocorrência, policiais iniciaram rondas para tentar localizá-lo e encontrá-lo em uma frente a uma residência, mas optaram por não abordá-lo assim que o suspeito viu os agentes penais.

Monitorando o local, os policiais visualizaram que o indivíduo saiu em uma motocicleta e deram voz de abordagem para ele, mas o suspeito desobedeceu à ordem de parada e iniciou a fuga, sendo perseguido por alguns momentos pelos policiais.

Em determinado momento da fuga, o suspeito caiu da motocicleta, uma Honda XRE 300 Rally, ao passar por uma área de barro, mas conseguiu escapar pela área de mata e os policiais não conseguiu detê-lo. A moto foi apreendida e apresentada na 3° Delegacia de Polícia Civil.

O suspeito seria um custodiado em regime domiciliar. O caso foi registrado como desobediência e disparo de arma de fogo.

