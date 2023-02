Após 'tocaia' da polícia, traficante é preso em flagrante no Tijuca

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Através do Grupo de Operações e Investigações (GOI) a Polícia Civil prendeu um homem por tráfico de drogas no Tijuca.

A prisão ocorreu após monitoramento em local estratégico nas imediações. Na ação os policiais conseguiram flagrar o indivíduo comercializando o entorpecente do tipo crack, em plena luz do dia, em meio à via pública.

O suspeito foi abordado e com ele foram encontradas diversas porções da substância e uma quantia em dinheiro trocado em cédulas de pequeno valor, característico desse tipo de comércio.

Imediatamente o autor, juntamente com o entorpecente, foi apresentado na Delegacia De Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC-CEPOL) e foi atuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

