Após traição, jovem mata esposa de 17 anos a tiros de espingarda

O estudante Felipe da Silva Gomes, 19 anos, matou a mulher, Nicole Teixeira Amorim, 17 anos, com a espingarda do pai dela em São Gabriel do Oeste, por volta das 6h de desse domingo (19).

Segundo informações do site Idest, o sogro havia emprestado a arma para o rapaz caçar porcos na fazenda onde trabalhava. O crime aconteceu na casa onde o casal vivia com o filho de 2 meses.

Segundo um dos policiais que atendeu a ocorrência, às 6h19 observou pelas câmeras externas de segurança um homem chutando a porta da frente da delegacia, mas ao sair para verificar, não encontrou o suspeito. O investigador, então, acionou reforço da Polícia Militar.

A equipe localizou o rapaz aparentando estado de euforia dizendo que havia “matado sua esposa”. Felipe estava acompanhado pelo pai dele que o orientou a se entregar às autoridades.

Conforme o auto de prisão em flagrante, Felipe contou, demonstrando frieza, que tinha atirado duas vezes contra Nicole após discussão por motivo de traição por parte dela e que não tinha perdão pelo o que tinha feito.

Os dois estavam em processo de separação e o autor havia prometido a sair da casa de forma amigável. Ele relatou ainda que durante a discussão pegou a arma em cima do guarda-roupa e atirou na vítima. Nicole ainda correu e acabou caindo na porta do banheiro.

Como estava agonizando, segundo depoimento do rapaz, ele se aproximou e atirou na cabeça da vítima. Nicole foi socorrida pelo pai, mas já chegou morta ao Hospital Municipal. A arma calibre 22 utilizada no crime e vários projéteis foram apreendidos. A espingarda não tem registro.

O filho do casal, foi levado pelo Conselho Tutelar a uma unidade de saúde. No terreno onde ocorreu o crime, há outra duas residências, um delas onde o pai da vítima mora.

Felipe foi preso em flagrante por feminicídio majorado se praticado durante a gestação ou três meses posteriores ao parto.

Ele já tinha passagem pela polícia quando era adolescente por ato infracional equivalente a pertubação da tranquilidade, direção perigosa, incitação ao crime e roubo majorado. Ele também havia sido internado na Unidade Educacional de Internação (Unei) Novo Caminho.

